Operada após ficar dois anos com barriga aberta

26/08/2016 às 21:13h Enviado por: Samuel Castro

Sônia foi submetida à intervenção médica e está internada no Hospital Estadual Alberto Torres Foto: Divulgação

Após dois anos vivendo com a barriga aberta à espera de uma cirurgia, a dona de casa Sônia Lúcia Alves Neves, de 57 anos, finalmente recebeu a intervenção médica que tanto precisava. Diagnosticada com um abcesso (bolsa de tecido inflamatório cheia de pus) no abdômen, ela instalou uma espécie de tela na barriga, que esperava desde 2014. OSG publicou reportagem no início do mês denunciando o caso. Ou melhor, o descaso.



Depois de muita espera pelo material, que ainda não tinha sido liberado pelo estado, Sônia foi operada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), na última quinta-feira. “A cirurgia durou mais de seis horas. Ainda não me falaram diretamente, mas a minha filha disse que conseguiram colocar a tela. Agora é esperar a reação do corpo”, comentou a dona de casa, que continua internada.

Contudo, nem tudo durante o procedimento ocorreu da forma que deveria, já que não houve o acompanhamento de um cirurgião plástico, o que é recomendado pelos médicos. “Me falaram que era indispensável a presença do cirurgião plástico. Mas, depois que tudo foi feito, soube que o profissional não estava presente”, relatou Sônia.

E os problemas não pararam por aí. Precisando de um leito no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) para se recuperar da operação, Sônia está na enfermaria, acompanhada de outros pacientes. “Acredito que isso não seja o mais adequado. Tem pessoas com ferimentos aqui e isso pode me ocasionar uma infecção”, lamentou. Até o fechamento desta edição, a Secretaria Estadual de Saúde não havia se pronunciado sobre o caso.