Porto da Pedra realiza semifinal de samba hoje

25/08/2016 às 20:53h Enviado por: Samuel Castro

Hoje, a partir das 22h, tem mais uma semifinal de samba Foto: Divulgação

A Unidos do Porto da Pedra promove, em sua quadra, a semifinal do concurso que definirá o hino para 2017 hoje, a partir das 22h. Quatro parcerias se apresentarão em busca de um lugar na grande final, no dia 2 de setembro. A entrada é gratuita.



No próximo Carnaval, o ‘Tigre’ levará para a Marquês de Sapucaí, o enredo: “O abre alas que as Marchinhas vão passar: Porto da Pedra é quem vai ganhar... seu coração!”, de autoria do carnavalesco Jaime Cezário.

A vermelho e branco de São Gonçalo será a última agremiação a desfilar no sábado de Carnaval, no dia 25 de fevereiro. A quadra da Porto da Pedra fica na Rua João Silva, 84, Porto da Pedra, São Gonçalo. Telefone: (021) 2606-8623.

Ordem de apresentação:

Parceria 3: Zé Maria do Tigre, Oswaldo Barba, Marquinho Coração, Mário Foca, Siqueira Junior, PC do Samba, Claudio SO, JJ Thompson e Marcos Bolzan.

Parceria 2: Claudio Russo, Júlio Alves, Rodrigues, Marquinhos Beija-Flor, Nicolau, Rafael Prates, Jedir Brisa e Brito.

Parceria 9: Vadinho, Fernando Macaco, Jarrão, Alessandro Falcão, Willam Neves, Zé Alex, Zé Luis, Bigode e Alexandre Borges.

Parceria 13: Bira, Marcio Rangel, Alexandre Villela, Éric Costa, Adelyr, Oscar Bessa, Rafael Raçudo, Bruno Soares e Paulo Borges.