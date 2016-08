SG entrega mais uma USF

25/08/2016 às 20:48h Enviado por: Samuel Castro

Secretário de Saúde, Dimas Gadelha, inaugurou USF ao lado do deputado estadual Nivaldo Mulim Foto: Divulgação

O bairro Lindo Parque ganhou a Unidade de Saúde da Família (USF) Pr. José Marcos Alves na tarde de ontem. Com estrutura ampla e moderna para atender à população, ela foi entregue pelo secretário municipal de Saúde, Dimas Gadelha.



O posto, que conta com duas equipes da estratégia de saúde (ESF) com capacidade para atender oito mil famílias do bairro, tem dispensação de medicamentos, auditório para palestras, dois consultórios médicos e um consultório ginecológico, que também fará o exame preventivo.

“As equipes disponibilizadas atuavam em dois locais distantes e sem a estrutura necessária para receber um número maior de pacientes. Aqui, teremos um local para a realização de palestras de conscientização e diversos serviços unidos em um só lugar”, explicou Dimas Gadelha.

A dona de casa Gleice Mara Souza, de 26 anos, foi até o local saber informações sobre a nova unidade. “Moro aqui perto e tinha que ir até o Centro para meus filhos serem consultados. Assim facilita, pois meus filhos são pequenos e eu fazia esse trajeto de ônibus”, contou.

A unidade contará com equipe completa do ESF composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários. No local, haverá também uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), que atua em apoio ao ESF realizando grupos terapêuticos, orientações e atividades físicas com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais de diversas áreas como nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, assistente social, educador físico, farmacêutico e psicólogo. A unidade fica próxima ao Colégio Municipal Amaral Peixoto, na Av. Humberto de Alencar Castelo Branco.