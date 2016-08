Marcha da música em SG

24/08/2016 às 22:38h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Alex Ramos

As ruas da proximidade da praça Zé garoto, no Centro de São Gonçalo, foram tomadas por uma marcha diferente na tarde de ontem. Ao invés de gritos de ordem, foram vistos instrumentos musicais durante a "1ª Marcha da Música em São Gonçalo", que de forma original e animada tentou chamar a atenção das autoridades e também promover a valorização artística da categoria que buscas mais espaço.









O movimento foi criado por um grupo de artistas da cidade e resultou na elaboração de uma pauta de reivindicação, entre elas: a execução da Lei 124 de 2013, que prevê a prioridade em contratação de artistas para apresentações no município; criação de uma escola de música ou a realocação da Escola Pixinguinha; criação de uma gravadora pública; criação do festival da canção; criação da virada São Gonçalo aos moldes da que acontece em São Paulo; convênio com estúdios e o cumprimento da lei federal 11769/13, que institui a música como grade obrigatória na grade curricular.