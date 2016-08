Bonde das Maravilhas vai escolher nova integrante

24/08/2016 às 22:33h Enviado por: Rennan Rebello

O próximo ano será recheado de novidades para as meninas do Bonde das Maravilhas. O grupo, que este ano passou a contar com seis integrantes, busca a sétima dançarina. A novidade foi anunciada pela assessoria de imprensa das artistas, mas os detalhes para o concurso ainda serão definidos.







A expectativa é que meninas de todo o Brasil participem da seleção, que deverá ser transmitida pela TV. O empresário Henrique Milão, que está em turnê com as meninas no Nordeste, explicou que só retorna em setembro para Niterói. Em novembro, as meninas viajam para uma turnê internacional pela Europa e Estados Unidos. “Nossa expectativa é receber inscrições de todo o Brasil. Estamos discutindo os detalhes, mas uma das exigências será a maior idade”, adiantou.