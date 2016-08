25/08/2016 às 16:50h Enviado por: Rennan Rebello

Bobô vai lançar CD com participação de Mr. Catra e do Menor do Chapa Foto: Alex Ramos

Por Thiago Soares





Nascido e criado no Apollo, em São Gonçalo, Paulo José Pereira da Silva, o MC Bobô, de 37 anos, está com novos projetos no mundo funk. Além de uma roda do ritmo musical, que está visitando cidades de todo Brasil, o cantor vai lançar um novo CD e um clipe.







O SÃO GONÇALO -Como a sua carreira no funk começou?





MC BOBÔ - Na verdade, tudo começou na etapa do Festival de Galera no Brasa Viva, e a última fase do concurso era de rap. Eu já escrevia algumas coisas, mas tinha medo de mostrar. Eu era muito novo e um outro menino cantaria no meu lugar. Porém, uma semana antes, esse rapaz morreu e só eu sabia a letra. Por fim, eu tive que subir ao palco, ganhei o concurso e tudo começou há 20 anos.





OSG - E depois de tantos anos de carreira, qual a música que você considera seu destaque maior?





BOBÔ - Uma música que no show não tem como não cantar, que girou todo Brasil, é a ‘Alvará’. Muitos sempre me questionam sobre isso, pensando que é a música que falo sobre o tri-campeonato carioca do Flamengo em 2001, mas não. É ‘Alvará’ que me levou a vários cantos do país.





OSG - Você é de uma época mais antiga do funk e uma polêmica que sempre surge é se o ritmo evoluiu ou piorou. Qual sua avaliação sobre a música funk atualmente?





BOBÔ - O funk está sempre em mutação, né. Acho que tem espaço para todo mundo. O da minha época é um, o de hoje é outro e o de amanhã também será diferente. Cada um se expressa como quer.





OSG - Por quê você se afastou por dois anos da música?





BOBÔ - Parei porque eu não aceitava muito o que tinha no mercado. Mas esse afastamento me fez muito mal. Acabei tendo um problema psicológico e só melhorei quando voltei ao mundo musical. Comecei a juntar uns amigos na minha casa, o grupo foi crescendo e acabou se transformando na Roda de Funk, que é meu projeto atual. Estamos rodando o Brasil todo com esse projeto, em diversas casas diferentes. Já temos milhares de seguidores no YouTube e vamos continuar seguindo em frente.





OSG - Esse projeto é para tentar resgatar um pouco do funk da sua época?





BOBÔ - Foi feito para resgatar sim essa rapaziada. Mas começou a aparecer uma galera que não tem muito espaço para começar. Hoje, para ter alguma qualidade para lançar alguma coisa, necessita de um investimento de quase R$20 mil. E lá na roda é sem custo.





OSG - Além desse projeto, tem um novo CD e um clipe surgindo?





BOBÔ - Isso. Meu CD já está na pista para a galera. O nome é ‘Especialista’ e o clipe desta música está em fase de produção. O álbum contém 15 faixas, com quatro antigas. Contamos com uma participação especial do Mr. Catra e do Menor do Chapa.