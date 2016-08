Alunos retornam às aulas nas escolas de S.Gonçalo

23/08/2016 às 21:25h Enviado por: Samuel Castro

Secretária está visitando os colégios da rede municipal Foto: Divulgação

Além de dar boas-vindas aos cerca de 60 mil alunos da rede municipal de ensino, que retornaram às aulas nesta semana, a secretária de Educação de São Gonçalo, Vaneli Chaves, está percorrendo as 106 unidades escolares para acompanhar as obras de reforma e ampliação dos prédios e garantir a entrega de uma merenda de qualidade para os alunos.



Entre as unidades visitadas, ontem, estavam o Ciep-051 Municipalizado Anita Garibaldi, no Jardim Catarina, e a Escola Estadual Municipalizada Professora Maria da Glória Borges, no Centro. “Estamos acompanhando todo o processo de retorno às aulas. Ao todo, são 106 unidades de ensino da rede municipal e 70 delas já passaram por obras de reforma e ampliação. Estamos iniciando outras frentes de obras. Temos o compromisso de levar educação de qualidade para nossas crianças. A despensa está cheia e a equipe preparada”, garantiu a secretária.

O Ciep tem 640 alunos nos turnos da manhã e tarde e conta com turmas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Já a Maria da Glória Borges, funciona nos turnos da manhã e tarde com a educação infantil (pré-escola) e 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. “Toda a secretaria está muito envolvida nesse processo de volta às aulas. Nossa expectativa, agora, é de ter um avanço em índices educacionais, com elevação do nível de aprovação e redução da evasão escolar”, afirmou a diretora do Ciep Anita Garibaldi, Barbara da Conceição.

Mais professores – A rede municipal está recebendo mais professores e pessoal de apoio. Os profissionais que foram aprovados no último concurso público, inclusive do cadastro reserva, estão sendo convocados.