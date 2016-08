Encosta vira local de despejo

23/08/2016 às 21:21h Enviado por: Samuel Castro

Além do acúmulo de lixo, a encosta está com um cano arrebentado vazando água há três dias Foto: Alex Ramos

Por Thiago Soares

Um terreno que deveria servir de passagem aos pedestres, às margens da antiga linha férrea de São Gonçalo, na Avenida Presidente Kennedy, na Trindade, virou uma verdadeira piscina de lixo. A cada dia que passa, mais pessoas jogam uma grande quantidade de detritos no local, dificultando a eficiência da coleta. Além disso, um cano estourado desperdiça centenas de litros de água limpa há três dias.



De acordo com moradores, além do lixo residencial que algumas pessoas jogam, existem também caminhões que param no local durante a madrugada e despejam grandes quantidades de material. “Quase todos os dias, as pessoas jogam alguma coisa aqui. Parece que é normal, mas além da falta de educação, é desvalorizar o próprio quintal de casa. Porém, a maior quantidade de lixo vem de fora. Isso virou um verdadeiro depósito”, disse Clayton de Souza, de 34 anos.

Para uma advogada, que preferiu não revelar sua identidade, a falta de educação das pessoas é a grande causa para o problema. “A Prefeitura já colocou até uma espécie de bandeira para ninguém jogar lixo. Mas as pessoas não respeitam”, disse.

Além do acúmulo de dejetos, que contribui para a proliferação de animais, o caso ainda acarretou outro problema. Segundo moradores, um caminhão de coleta de lixo bateu em um cano de água, que estourou, provocando vazamento. “A coleta tem de vir quase todo dia. Numa dessas vezes, o caminhão tentou se posicionar para retirar o lixo e bateu no cano. Estamos, há três dias, comunicando à Cedae e eles não aparecem”, contou a secretária Paula de Abreu, de 54 anos.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de São Gonçalo informou que a Cedae já foi comunicada para resolver o problema e que a coleta é feita regularmente no local. A assessoria de imprensa da Cedae informou que técnicos iam ao local ainda ontem.