Walachai - Lugar distante de tudo

03/12/2016 às 12:00h Enviado por: Sany Medeiros

Em nosso dia a dia, morando em médias e grandes cidades, acostumamo-nos à rotina. Pena que nos dias de hoje, a rotina não é mais tão agradável e prazerosa. Como diz a música: “é só tiro, porrada e bomba!”. Hoje, a tranquilidade e a paz são quase que impossíveis de serem encontradas nas cidades. Mas... existe um lugar, lugarejo, que a “civilização” ainda não chegou com as suas mazelas. WALACHAI é este lugar.





Trata-se de um povoado do município de Morro Reuter, no estado do Rio Grande do Sul. WALACHAI pronuncia-se “VALARRAI”, que significa em alemão: “lugar distante de tudo”. O nome do lugarejo não foi dado à toa. A comunidade localizada em um pequeno vale entre as serras surgiu em 1829, época da chegada das primeiras levas de imigrantes alemães que chegaram ao Rio Grande do Sul.





O isolamento tornou WALACHAI um lugar parado no tempo. Com a ausência efetiva do Estado em suas obrigações, o povoado rural organizou-se por conta própria. Foram construídas igrejas e escolas, produzindo seus próprios alimentos (principalmente batata), tornando-se autossuficiente, graças aos mestres artesãos: moleiros, sapateiros, costureiras e ferreiros.

Sendo uma colonização alemã, na falta de quem os ensinasse a língua portuguesa, com o passar do tempo, passaram a ter um dialeto, indecifrável para brasileiros e alemães, como linguagem padrão, mas tendo como base a língua alemã.





Hoje, as crianças aprendem a língua portuguesa apenas quando ingressam na escola, pois o nascimento do dialeto “alemão-brasileiro” é utilizado para a comunicação entre eles. Apesar da origem alemã, não se pode dizer que é uma comunidade alemã, pois os vínculos com a terra de origem não foram cultivados pelos imigrantes, muitos desconhecem até aspectos básicos da Alemanha.





Até hoje sem telefone, internet nem pensar, e pouquíssimos afeitos à TV, mantêm o padrão de vida comunitário e uma simplicidade quase anacrônica para a região mais desenvolvida do país, Rio Grande do Sul, estando o lugarejo situado a menos de 100 quilômetros da capital Porto Alegre. Seus habitantes sentem-se brasileiros e envergonham-se por não dominarem a língua. De toda forma, “cem entre cem moradores não querem sair do lugarejo”. Trata-se de um belíssimo lugar e aqueles que não puderem conhecê-lo pessoalmente, podem vislumbrá-lo através de um documentário com o nome WALACHAI, retratado em um filme documentário. Vale conferir. “ESTRADAS DIFÍCEIS SEMPRE LEVAM À LUGARES BONITOS”. (J.R. SPINELLA) – Preserve o meio ambiente