Estamos findando um marco histórico para o esporte brasileiro, as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Mas o que fica como legado para a cidade? Se por um lado, tínhamos obras espalhadas por toda cidade; por outro, teremos um legado para o meio ambiente, que poderá ser desfrutado por gerações, que é a “Floresta dos Atletas”. Um feito histórico, através de uma atitude única e inovadora, que preocupou-se com o futuro. Os jogos olímpicos do Rio trouxeram, não só uma conscientização, trouxeram atitude.







Os participantes das delegações na abertura das Olimpíadas, quando entraram, receberam uma semente, que foi plantada e futuramente se tornará a chamada “Floresta dos Atletas”. Quando se tornarem mudas, serão plantadas em um espaço na região de Deodoro, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que conta com cerca de 500 mil metros quadrados (Parque Radical). Parte desse espaço será direcionado para a floresta.





Foram plantadas, aproximadamente, 10.500 sementes de 208 espécies nativas do Brasil. O que o mundo não sabe é que essa atitude está prevista na Constituição Brasileira, que traz em seu artigo 225, o seguinte texto: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.





E é com as futuras gerações que essa mensagem das Olimpíadas é direcionada, pois se não houver atitudes como esta, todo o nosso ecossistema se manterá ameaçado. A mensagem principal da “Floresta dos Atletas” é o r eflorestamento, como uma das soluções para o aquecimento global. Uma floresta que estará disponível para as futuras gerações.





Apesar da inovadora atitude e de um belíssimo espetáculo, vivemos uma contradição de atitudes: o Brasil é um dos países que mais desmatam, sendo o segundo país com a maior cobertura vegetal do mundo. A “Floresta dos Atletas” vem como forma de compensação, prevista também no artigo 225 da Constituição Federal, em seu inciso II, que diz: “preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético”.





Esta é a mensagem principal contida na “Floresta dos Atletas”, mesmo que não resolva o problema do Brasil, muito menos do mundo, mas conscientizar que atitudes como esta precisam ser feitas para que gerações futuras possam desfrutar de um ecossistema equilibrado. Certo que o assunto de reflorestamento, como uma das formas de ajudar contra o aquecimento global, está longe de se esgotar, porém a “Floresta dos Atletas” trouxe uma excelente mensagem ao mundo. Está na hora de termos mais atitude e conscientização ambiental, pois o futuro do planeta depende de inúmeras atitudes, sendo esta, um belo exemplo.





