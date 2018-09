Encontro Gonçalense de Parkour será realizado no dia do aniversário de São Gonçalo

São Gonçalo recebe traceurs e traceuses (praticantes de parkour) no Bairro Almerinda e Alcântara

Por: Rennan Rebello

O aniversário de 128 anos de São Gonçalo será comemorado em grande estilo, com o 8º Encontro Gonçalense de Parkour, evento organizado de maneira independente pelo Parkour-SG, que começará a partir das 9h, no CIEP 240 - Professor Aroldo Teixeira Valadão, no Bairro Almerinda e na parte da tarde, às 14h, na Praça Chico Mendes, em Alcântara.





A iniciativa já está em seu oitavo ano e atrai adeptos da modalidades até de fora do município.





“O Parkour-SG é referência nacional e o nosso encontro gonçalense consta no “calendário nacional dos encontros”, revelou a graduanda em biofísica pela UFRJ, Laura Kimberly, de 20 anos, que integra o grupo organizador.





Na ocasião, como forma de arrecadar fundos, haverá vendas de camisas personalizadas e lanches. E toda renda será em prol dos ‘traceurs’ e ‘traceuses’ do município, que precisam se estruturar para realizar o treinos que visam superar qualquer tipo de obstáculos através da concentração aliada ao condicionamento físico.





“Todo valor arrecado irá diretamente para aprimorar nossa estrutura para treinos. Uma vez que não temos ajuda externa e o próprio grupo arrecada para evoluir os nossos “picos” (local de treinamento)”, finalizou Kimberly.





Para quem quiser saber mais sobre o evento, basta acompanhar o coletivo através de sua página oficial no Facebook: @ParkourSG.RJ.