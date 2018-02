São Gonçalo participa do Campeonato Carioca de Futsal

O São Gonçalo Social Clube confirmou pelo segundo ano consecutivo, participação no Campeonato Carioca de Futsal Série Bronze categorias Sub-9, 11 e 13. No ano passado, em sua primeira participação, a equipe Sub-9 conquistou o título após brilhante campanha da garotada.









O arbitral do Carioca de Futsal com representantes de cada equipe está marcado para o dia 16 desde mês, às 17h, na sede da Federação de Futsal do Rio de Janeiro (FFSERJ), que fica na rua São Francisco Xavier, 360, Maracanã, Zona Norte carioca.









Único representante do Futebol de Salão do município na competição regional, a equipe foi fundada em outubro de 2016. Atualmente, a garotada treina no Clube Embaixadores, no bairro Camarão, toda segundas, quartas e sextas-feiras, de 17h às 20h. Além da conquista do Carioca pelo Sub-9, o SGSC conquistou, no ano passado, a Copa Magé de Futsal, categoria Sub-11.









Peneira - Com objetivo de formar novos jogadores, o SGSC realizou, no último final de semana, uma ‘peneira’ no Clube Embaixadores. Cerca de 80 atletas com idades entre seis e treze anos participaram do teste. Segundo o presidente do SGSC, Roberto Chagas, os testes consistiram em físico e técnico, onde a comissão técnica analisou cada candidato.









“Avaliamos os garotos a partir de um teste curto, basicamente composto por jogos do tipo coletivo em que os times são escolhidos por posição (goleiros, laterais, zagueiros, volantes, meias e atacantes), com os atletas sem nenhum entrosamento”, disse Chagas.

Ainda segundo o presidente, o teste durou três horas.