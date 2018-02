A bola vai rolar no Raul Veiga

Aos domingos, o Campeonato da Raul Veiga costuma atrair grande público à beira do campo

Por Sany Medeiros e Renê Santos





Seguindo as tradições de campeonatos entre times de diversos bairros gonçalenses, o Campo da Central, no Raul Veiga, em São Gonçalo, vai sediar, mais uma vez, um torneio entre equipes. A data de início está marcada para o dia 25 deste mês e as inscrições seguem abertas.





Segundo o organizador da competição, Luiz Felipe, de 23 anos, que assumiu a responsabilidade do campeonato há dois anos, até o momento, cinco tradicionais equipes confirmaram presença na busca pelo caneco. São elas: Império, Amigos Real, Família, Central e Tavo. Esses times, inclusive, estiveram nas semifinais na edição do ano passado.





Além da grande rivalidade, a boa premiação é um atrativo a mais do torneio do Raul Veiga. O campeão vai receber R$ 3 mil pela conquista. Já o vice-campeão fica com o prêmio de R$ 1 mil, enquanto que o 3º colocado embolsa R$ 500. Todos vão receber troféus pela conquista.





Ainda segundo o organizador, o torneio também vai premiar o artilheiro da competição, o melhor goleiro e o craque do campeonato.





No torneio, devem participar dez equipes, seguindo a edição de 2017. Com dois grupos de cinco, seguem para a próxima fase (quartas de final), os quatro primeiros de casa chave. Os confrontos serão disputados sempre aos domingos no período da manhã.





A taxa de inscrição custa R$ 1,2 mil para custear o aluguel do campo, pagamento da arbitragem e troféus. Mais informações: 97339-0728 (Luiz Felipe).