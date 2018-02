Dia de retorno e estreia no Botafogo

A escalação o treinador alvinegro não revelou, porém, Felipe Conceição não escondeu as principais dúvidas que a torcida do Glorioso tinha para o duelo contra o Madureira, hoje às 19h, no Estádio Nilton Santos. Para a rodada final da Taça Guanabara, um jogador poderá estrear, outro voltar, mas um terceiro seguirá fora de combate.





“Gatito ainda está se recuperando (da lesão na coxa esquerda), apesar de vir treinando. Para essa partida ainda não dá. Carli (após dores na panturrilha direita) está no jogo, Kieza também”, garantiu o treinador, sem revelar se o zagueiro e o recém-contratado centroavante começam jogando ou no banco.





Quem também não joga é o atacante Leandro Carvalho, que estreou contra o Fluminense, mas está no departamento médico em recuperação de dores no pé direito. Matheus Fernandes, preservado de algumas atividades nos últimos dias, vai para o jogo.





Mesmo o mistério na formação da equipe, Felipe Conceição não deve fazer muitas alterações para o jogo contra o Tricolor Suburbano.





“Cada jogo é uma história e a gente respeita o momento. A sequência ajuda... Importante destacar o pessoal do apoio também. Estamos de parabéns por, mesmo sendo no início, ainda não ter caso de lesão. Busco desempenho para ter resultado. Preciso do resultado, mas meu foco é no desempenho”, finalizou.





Mais distante - O atacante Rony está cada vez mais distante do Alvinegro. Após diversas negociações com o Albirex Niigata-JAP, o Botafogo não está mais tão otimista e praticamente descartou a contratação do atacante, que volta para o Japão na semana que vem.





Incluído pelo Cruzeiro como parte do pagamento pela compra dos direitos econômicos de Bruno Silva, Rony chegou a ser anunciado e no início de janeiro e treinou com os jogadores alvinegros no campo anexo do Estádio Nilton Santos. A história, no entanto, acabou tendo um rumo bem diferente.