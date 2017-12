Por um futebol americano local

Por Rennan Rebello





Atentos ao crescimento do futebol americano no Brasil, as equipes São Gonçalo Shadows e Niterói Federals se fundiram e passaram a se chamar Dark Owls (Corujas das Sombras), o novo nome faz alusão ao passado dos dois times.





“Nós escolhemos o nome Dark Owls porque é de fato o que melhor representa a união das duas equipes: o São Gonçalo Shadows, que tinha como símbolo o carrasco sombrio; e o Niterói Federals, com a Coruja. Éramos duas equipes que, até então, não nos dávamos bem, tínhamos nossos atritos e, com isso, nenhuma progredia. Niterói e São Gonçalo são cidades vizinhas que chega ao ponto de não saber onde uma começa e outra acaba, as fronteiras se confundem. Então, em uma conversa informal, pensamos por que não? Com isso, resolvemos deixar de lado nossas diferenças e nos unir para alcançar voos maiores”, explicou o diretor de comunicação, Felipe Martins.





Aproveitando a falta de equipes na região metropolitana, um dos objetivos da nova equipe é se tornar uma potência local para assim, ganhar uma relevância no âmbito estadual. “Dentro do cenário atual do Futebol Americano no Rio de Janeiro, costumam dizer que não tem mais espaço para nenhum time de expressão nacional. Nosso trabalho é provar justamente o contrário”, revelou Felipe. O plantel das ‘corujas das sombras’ tem jogadores experientes para a disputa de competições na próxima temporada. “Temos atletas formados na nossa base, outros que foram jogar em times como Patriotas (Ex-Vasco Patriotas), Fluminense Guerreiros e Flamengo Imperadores e que retornaram para nossas equipes porque acreditam no nosso projeto. Atraímos também jogadores de outras equipes e cidades. Em 2018, vamos disputar a Liga Nacional de Futebol Americano, uma espécie de Série B do Brasileiro”, comentou Martins.





Seleção – Os treinos são realizados todos os domingos, às 9h, no campus da Universidade Federal Fluminense (UFF), no Gragoatá, em Niterói. No dia 7 de janeiro, às 10h, neste campo da UFF, ocorrerá um ‘try out’ (uma espécie de peneira para captação de novos jogadores). “A seletiva é aberta e todos podem se inscrever. No evento, realizaremos três tipos de seleção: para atletas de futebol americano, para jogadoras da modalidade flag e para novas líderes de torcida. As inscrições custam R$10 e podem ser pagas na hora do teste”, finalizou Martins.





Redes sociais – Para manter o público informado sobre as novidades, calendários de jogos e divulgação de conteúdos diversos, as redes sociais são as plataformas utilizadas. No Facebook, basta curtir a fanpage: ‘Dark Owls - Futebol Americano’ e no Instagram, basta seguir o perfil: @darkowlsfa.