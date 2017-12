O 'Niteroiense-Lusitano'

Adaptado ao futebol português, Caio posa ao lado do ex-goleiro gonçalense Helton, ídolo do FC Porto

Por Rennan Rebello





Como quase todo garoto brasileiro, o jovem Caio Martins, de 23 anos, também sonhou em ser jogador de futebol. Mas com poucas oportunidades no Brasil, ele resolveu cruzar o oceano e tentar a sorte no mundo da bola em Portugal, devido a sua ascendência portuguesa e por não conseguir sucesso nos clubes cariocas.





“Eu joguei futsal no Canto do Rio, no Fonseca, no 5 de Julho. No campo, passei pela Portuguesa do Rio, mas não fui aproveitado. Fiz testes no Vasco da Gama e no São Cristóvão. Na época, conheci um jogador chamado Rafael Rezende, que também é de Niterói e já tinha passado pela Europa. Ele gostou muito do meu futebol e chamou para eu ir com ele para Portugal. Outro motivo foi o fato de eu poder obter minha cidadania porque a minha avó materna era portuguesa”, contou.





No futebol português, o defensor passou por Custoias, Clube do Foz e, atualmente, joga no Grupo Desportivo Mós, que disputa a quarta divisão lusitana. “Desde que cheguei, sinto uma evolução no meu futebol. Estou mais maduro e focado. Apesar de jogar na quarta divisão, a estrutura do clube é muito boa, salário em dia e ainda tem premiação de jogo. O time está sendo reforçado e nosso objetivo para 2018 é subir com a equipe para a terceira divisão e espero chamar atenção de algum clube da segunda ou primeira divisão”, disse.





Caio não descarta um retorno ao país de origem, mas sua prioridade é seguir jogando no exterior. “Costumo dizer que cresci no Brasil, mas virei homem em Portugal. No entanto, se tiver uma boa oportunidade, retorno. Porém, minha meta é fazer carreira por aqui, pois também me sinto português”, finalizou.