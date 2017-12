Atlantic Peon vence campeonato de futebol no Barreto

O Atlantic Peon foi o grande vencedor do Campeonato de Masters do Clube Combinado 5 de Julho, no Barreto, em Niterói, ao derrotar, no último domingo, o Viagrinha, por 3x1. O grande destaque da equipe foi Rogerinho, que marcou os gols de sua equipe no segundo tempo da partida, presenciada por cerca de mil torcedores.





O presidente do clube, Milton Ribeiro Filho, entregou o troféu à equipe campeã e enalteceu o trabalho que a diretoria vem fazendo para modernizar agremiação. O time campeão formou com Renato, Lei, Nado, Chico, Central, Moreno, Ronaldo, Osvaldinho e Rogerinho. Entraram ainda Rato, Gonçalo, Carlinhos e Nivaldo.





Destaques - O craque da competição foi Mosca, do Viagrinha; o artilheiro, Marcinho do Bagaço, com 14 gols e o goleiro menos menos vazado, País, do Palheta.





Estiveram presentes o prefeito de SG, José Luiz Nanci, e o vereador Diney Marins, presidente da Câmara Municipal da cidade.