Zagueiro do São Gonçalo Esporte Clube renova vínculo e é emprestado ao Vasco

O zagueiro Daniel é mais um a renovar seu vínculo com o São Gonçalo EC para 2018. Além do novo contrato, que terá duração até outubro de 2018, o defensor é mais um que segue por empréstimo ao Vasco.





Daniel chegou ao clube gonçalense no início da temporada 2016 e, ao lado de Índio, formou a dupla de zaga titular do título da Série C do Carioca, se destacando também pelos gols marcados nas subidas ao ataque, incluindo um na decisão contra o Serrano.





Com a camisa do SGEC, Daniel disputou 32 partidas, e marcou quatro gols. No Vasco, o zagueiro vai se juntar a Joseph e Jeferson, ambos cedidos pela equipe gonçalense e que estão na equipe sub-23.