Jogador Ibson participa de confraternização do 'Projeto Craque do Amanhã' em São Gonçalo

>> O gonçalense Ibson participou das brincadeiras com as crianças do projeto social





A festa de fim de ano do projeto “Craque do Amanhã”, que aconteceu ontem, no bairro Arsenal, teve muita brincadeira para criançada. A confraternização recebeu a presença do jogador gonçalense e padrinho do projeto, Ibson, e do prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nanci.





“Nosso objetivo sempre foi tirar crianças das ruas e dar oportunidade em habilidades esportivas, aliadas a uma formação humana integrada e valores educacionais que possam capacitá-los. Chegar aqui e ser recebido com tantos sorrisos e alegrias não tem preço e me dá a sensação de dever cumprido”, contou o jogador, que há dois anos está no Minnesota United-EUA.





Além da festa, foram inauguradas mais quatro salas, sendo uma delas um acervo com camisas de clubes que foram doadas para a instituição. Elas foram penduradas em quadros.





“São 10 anos no projeto que deu muito certo e estou com planos que podem ser iniciados em 2018. Estamos analisando locais onde possa ser construída a nova sede do projeto. Mais amplo e sem aluguel, como atualmente se dá o funcionamento”, declarou o prefeito José Luiz Nanci.





A recreação contou com futebol de sabão, escorrega, pula pula, jogos de tênis, totó, barraquinhas de pipoca, algodão doce e o sorteio de duas bicicletas.





“O projeto começou do nada, de uma ideia do Ibson, e hoje mais de 200 jovens recebem o nosso apoio, que não envolve somente esporte porque o Craque do Amanhã desenvolve uma metodologia baseada em três eixos: família, escola e esporte, dando uma formação integral aos jovens carentes", contou o gestor Felipe Soares.