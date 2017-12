São Gonçalo Esporte Clube empresta Jefferson ao Vasco

Sem competições para disputar até o início da próxima Série B1 do Campeonato Carioca, o São Gonçalo Esporte Clube segue emprestando seus atletas com contrato. O nome da vez é o meia Jefferson, destaque da equipe sub-20, que subiu ao profissional e ajudou a equipe do técnico Renato Alvarenga na reta final do Estadual e da Copa Rio.





Durante os próximos meses, Jeferson vai defender a camisa do Vasco da Gama, que remonta sua equipe sub-23. Na equipe cruzmaltina, Jeferson vai encontrar outro destaque da Segundona de 2017.





Nathan, vice-artilheiro da competição pelo Duque de Caxias, com 17 gols, também foi contratado pelo “Gigante” . Aos 21 anos, Jeferson atuou em 15 oportunidades pelo sub-20, tendo anotado 11 gols. Alçado ao time principal, o jovem não se intimidou e ajudou, marcando duas vezes, em nove partidas.