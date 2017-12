Grupo fundado no Jardim Catarina tem futebol 'em família' em São Gonçalo

Fundado em 30 de agosto de 1994, no Jardim Catarina, em SG, por um grupo de amigos; entre eles, Hernane, Banana, Gorró, Robinho, Careca, Edmar e Sidmar, o Grupo Masters do Grêmio conta com cerca de 60 componentes.





O grupo mescla veteranos, filhos, sobrinhos e netos, que jogam entre si, aos sábados, às 10h, no campo do São José, no Largo da Idéia. O Masters do Grêmio conquistou o primeiro campeonato de veteranos da região, no ano de 2000.