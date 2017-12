Com pouco dinheiro em caixa, Jair vai valorizar prata da casa

A não classificação para a Libertadores reduziu o orçamento do Glorioso para a próxima temporada. Diante deste cenário, o dinheiro para investir em reforços de “peso” não está sobrando e a tendência é que a folha salarial permaneça na mesma faixa de valores. Sendo assim, uma das ordens passadas à Jair Ventura pelo departamento de futebol é a valorização das categorias de base.







Jair conhece bem os jogadores revelados pelo clube, onde trabalha há mais de dez anos. Por isso, já decidiu que vai promover alguns jogadores, como os zagueiros Helerson e Kanu e os atacantes Lucas Campos e Ezequiel, que marcou um dos gols no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, no domingo passado.





Do atual elenco, serão mais valorizados, o zagueiro Marcelo, os volantes Bochecha e Matheus Fernandes, o meia Leandrinho e o atacante Pachu. A reapresentação do elenco alvinegro está marcada para dia 3 de janeiro.