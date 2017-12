Bruno Cosendey renova vínculo por mais três anos

O Cruzmaltino utilizou diversos garotos da base na temporada 2017. O meia Mateus Vital e o atacante Paulinho, por exemplo, até foram titulares da equipe que garantiu vaga na Libertadores. Tentando manter a característica, o clube anunciou a renovação de contrato do volante Bruno Cosendey, de 20 anos.





No clube desde 2010, o jovem foi um dos pilares do time na conquista do Campeonato Carioca sub-20 em 2017. Nos profissionais, chegou a entrar contra o Bahia, no Brasileirão. Seu novo vínculo vai até 2020.





Como completará 21 anos em 2018, o garoto não tem mais idade para jogar no sub-20 no próximo ano. Assim, a tendência é de que seja fixado no elenco profissional. Além do destaque na base vascaína, Bruno também recebeu chances na Seleção sub-20. Com as permanências dos volantes titulares, Jean e Wellington, ainda incertas, o jovem pode ser peça importante no ano.