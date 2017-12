Diretoria negocia com Autuori para exercer função de gerente de futebol

Paulo Autuori está na mira do Tricolor para próxima temporada

A diretoria tricolor está trabalhando para anunciar, nos próximos dias, o novo gerente de futebol do clube, que terá a missão de substituir Alexandre Torres, demitido nesta semana. O nome que está na mira, com negociações em andamento, é o de Paulo Autuori, 61 anos, e que estava trabalhando como dirigente no Atlético-PR.





Como treinador, ele conquistou o título brasileiro em 1995 pelo Botafogo, e da Libertadores em 1997, pelo Cruzeiro, e em 2005 pelo São Paulo, além do Mundial pelo Tricolor. Autuori está disposto a seguir como dirigente e retornar ao Rio, onde nasceu.





A diretoria do Flu, entretanto, quer nome de peso para o cargo. O gerente de futebol terá a missão de chefiar a comissão técnica e Alexandre Torres, por ser ex-jogador de Abel, se sentia pouco à vontade na função de chefiar o comandante. Autuori é conhecido por sua autoridade.