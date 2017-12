Fifa suspende Guerrero por um ano por doping

Defesa do peruano vai recorrer, mas atacante não deve mais atuar com a camisa do Flamengo

A Fifa suspendeu, no início da manhã de ontem, o atacante Paolo Guerrero por um ano depois do jogador ser flagrado em exame antidoping em jogo da seleção peruana, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, em 5 de outubro, na Argentina. A suspensão começou a valer a partir de 3 de novembro de 2017, que é a data que ele foi suspenso preventivamente pela primeira vez. Como o gancho irá durar até novembro de 2018, o experiente jogador está fora do próximo Mundial, perdendo a chance de jogar o torneio pela primeira vez na carreira.





O julgamento foi realizado em primeira instância, cabendo ainda recurso ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), na Suíça, por parte da defesa do atleta. A quantidade de metabólito de cocaína encontrada na urina de Guerrero é considerada pequena. Os exames mostraram apenas 72 nanogramas por mililitros, o que a Fifa considerou possível com a versão apresentada pelo atleta de que tomou apenas um chá antigripal. No entanto, a pena de um ano é a mínima prevista para casos positivos da droga.





Guerrero tem contrato com o Flamengo até agosto de 2018. Após a confirmação de suspensão, a diretoria do time rubro-negro pensa em rescindir o contrato do centroavante de forma amigável.





Sem perder tempo, a defesa do peruano afirmou que irá recorrer de forma imediata para reduzir a pena. Um dos advogados de Guerrero, Bichara Neto, garantiu que o fato do uso de cocaína ter sido descartado ajuda o atleta.





Dentro de campo, os jogadores do Fla voltam aos treinos hoje, visando jogo de volta contra o Independiente, na próxima quarta-feira, às 21h45, pela volta da Sul-Americana.