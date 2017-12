'Futebol entre Amigos' realiza partida beneficente no Gradim em São Gonçalo

O Campo do Gradim, no bairro de mesmo nome, recebe amanhã, o 3º “Futebol entre Amigos”. Com iniciativa do jogador profissional Diogo Oliveira, e Robson Thomaz (conhecido como Robgol), o evento visa reunir amigos do “mundo da bola”, seja atleta profissional ou amador. Além da dupla, o duelo “Amigos de Diogo x Amigos de Robgol” promete trazer “reforços de peso” para compor a confraternização. No acesso ao campo, será recolhido um quilo de alimento não perecível para ajudar instituições de caridade ou comunidades carentes. O evento está marcado para às 10h.





A ideia surgiu em dezembro de 2015, um mês após o desastre em Mariana (MG). Comovidos com o desespero das famílias, Diogo e “Robgol” decidiram recolher alimentos e garrafas d’água que foram destinadas à cidade mineira.





A ideia fez tanto sucesso que no ano seguinte, a dupla convidou mais amigos boleiros conhecidos no Brasil ou no exterior. Desta vez os alimentos seguiram para uma Clinica de Reabilitação para Dependentes Químicos.





“Ficamos sensibilizados com a tragédia e nos oferecemos para ajuda. Acredito que este ano será de pura bênção, pois vejo que nosso trabalho está dando retorno. Contamos com a colaboração das pessoas que virão assistir o jogo. Eu e meus companheiros acreditamos que juntos podemos, através do futebol, ajudar famílias carentes”, disse Robgol.





Os jogadores profissionais que confirmaram presença são: Thales, Willian Amendoim (Portuguesa-RJ), Thiago Campos (ex-Fortaleza e Flamengo), Caio Monteiro (Vasco), e Marcelo Cordeiro (São Bento, ex-Botafogo).