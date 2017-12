Atlético Carioca vence na Rio Copa de Juniores e segue como líder no campeonato

Pela Rio Copa de Juniores, o Atlético Carioca recebeu o Guanabara, ontem, no campo do clube Mauá (SG), e venceu sem maiores complicações. O jovem Geovâni marcou os dois gols do Alvinegro. O gol que abriu o placar foi uma pintura.





De fora da área, Geovâni dominou e chutou forte de trivela, sem chances para o goleiro adversário: 1 a 0 Atlético. E foi só até o intervalo. Na volta para etapa inicial, o mesmo Geovâni ampliou. Após cruzamento na área, o jogador alvinegro pegou ‘de chapa’ balançando as redes de novo: 2 a 0.





Em seguida, o Atlético “relaxou” na marcação e o Guanabara diminuiu. Aos 30 minutos, o camisa 8 ganhou da zaga e fez o gol de honra.





Com o resultado, o Atlético Carioca segue na liderança do grupo A da Rio Copa de Juniores. O próximo compromisso do alvinegro gonçalense será terça-feira (12), contra o Futuro Bem Próximo, no estádio do Ceres, em Bangu.