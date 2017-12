Times de vôlei do Sesc RJ oferecem aulas em São Gonçalo e Niterói

Vice-líderes na Superliga de Vôlei, os times feminino e masculino do Sesc RJ deram uma pausa na rotina de jogos e treinos para estimular a garotada, por meio de clínicas de vôlei, a praticar atividade esportiva.





Comandado por Bernardinho, o time feminino vai ao Sesc SG. Já o masculino, conduzido por Giovane Gávio, vai ao Sesc Niterói. A programação começou na manhã de ontem e segue até amanhã. Com início às 15h, as atividades reunirá, cada uma, cerca de 240 crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos.





Os atletas profissionais ensinarão aos jovens – alunos do programa Sesc Esporte e de escolas públicas parceiras – os fundamentos da modalidade, com exercícios de toque, manchete, ataque, saque por baixo e saque por cima. A atividade encerra com um minijogo de 6x6 entre equipes mistas de jovens e atletas. Embora a dinâmica em quadra já tenha participantes definidos, os eventos são abertos ao público, que pode interagir com os atletas.





Programa Sesc Esporte - Os times de vôlei feminino e masculino do Sesc RJ integram o pilar de Rendimento Esportivo do Programa Sesc Esporte, que busca melhorar a qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos por meio da prática esportiva. Com os times de alto rendimento, formados por atletas de referência na modalidade, o Sesc RJ inspira esse público a praticar atividade física e adotar hábitos saudáveis no seu dia a dia.