Canto do Rio lança projeto de retorno ao futebol profissional

Após alguns anos afastado das grandes competições, o Canto do Rio estará retornando ao futebol profissional em 2018. A boa notícia será dada oficialmente hoje, no lançamento do Projeto de Retorno ao Futebol Profissional - Cantusca 30. O evento acontecerá no Salão Nobre do Clube entre 19h e 20h30 e é aberto a convidados. A sede fica na Avenida Visconde do Rio Banco, 701, Centro, Niterói.





O projeto foi desenvolvido por João Henrique Areias, um dos precursores do marketing esportivo no Brasil, juntamente com Gustavo Macedo, da Academia JH Areias. Os objetivos da iniciativa são audaciosos e buscam em pouco tempo recolocar o “Cantusca” na primeira divisão do Carioca, entre os dez melhores do estado, classificar o time para grandes competições nacionais (Série D do Brasileiro e Copa do Brasil).





Confirmaram presença os profissionais: Rodney Melo - presidente do Canto do Rio foot-ball Club; Decio Campos - vice-presidente de Esportes do Canto do Rio; Marcos Pereira - Coordenador de Futebol Profissional; Diretoria do Canto do Rio; João Henrique Areias - especialista em marketing esportivo; Gustavo Macedo - Coordenador de Negócios do Projeto Canstusca 30; Equipe de Comunicação e Marketing do Projeto.