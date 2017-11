Atleta gonçalense busca patrocínio para alcançar objetivos no nado sincronizado

Uma modalidade como Nado Sincronizado exige muita dedicação, habilidade, resistência, arte e, é claro, sincronismo. Mas, além destes atributos, o atleta precisa de apoio moral e financeiro. É o caso de Graziely Miranda, 14 anos, atleta da modalidade na categoria juvenil.





Também conhecida como natação rítmica, o esporte é praticado exclusivamente por mulheres que, na maioria das vezes, admiram a modalidade. Porém, com início pouco promissor, Graziely começou a praticar natação por indicação médica. A dedicação e paixão pelo esporte, no entanto, foi ganhando forças e atualmente ela acumula quase 100 medalhas. Entre as conquistas mais expressivas estão: tri campeã estadual, campeã e vice-campeã brasileira juvenil, entre outras.





Moradora do bairro Tribobó, Graziely está sem patrocínio e a família busca recurso para custear as viagens rumo às competições. Além disso, a ajuda financeira servirá para arcar com despesas como: ida aos treinos e alimentação adequada. Todo apoio faz com que Graziely não desista dos seus objetivos.





“Assim como toda adolescente, eu tenho sonhos. Pretendo disputar o mundial da categoria e a próxima Olimpíada. Estou treinando forte para isso”, contou Graziely Miranda.





Quem quiser ajudar a atleta pode entrar em contato através do telefone: (21) 97591-1263, ou pelo e-mail mirandagleice1@gmail.com





Surgimento - O Nado Sincronizado surgiu na década de 1900 no Canadá. A modalidade exige habilidades de primeira ordem na água ao exigir força, resistência, flexibilidade, benevolência e precisão, além do controle excepcional da respiração quando estiver de cabeça para baixo na água. Acompanhada de uma música, a natação sincronizada estreou em Los Angeles, nos Jogos Olímpicos de 1984.





Nas Olimpíadas, é disputado em duas categorias: Dueto e Equipe (no mínimo quatro e no máximo oito atletas). As competidoras têm que fazer duas apresentações: Rotina técnica: 2min20s para duetos e 2min50s para equipes.





No Brasil, a modalidade conta com recursos dos Correios - Patrocinador Oficial dos Desportos Aquáticos Brasileiros.