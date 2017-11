Corrida de rua 'São Garrafa' terá 2ª edição oficial em Niterói

No próximo dia dezessete de dezembro Niterói irá sediar a segunda edição da corrida de rua São Garrafa, que terá dois circuitos, um com 5 km, que acontecerá na orla da Praia de Piratininga, e outro com 15 km, que terá início na Praia de Icaraí e seguirá até Piratininga.





As inscrições para a corrida, que é famosa pela diversão que proporciona aos competidores, estará aberta até o próximo dia 14, no valor de R$105.





O nome São Garrafa não foi criado ao acaso. Criada por dois irmãos, a primeira corrida, não oficial, aconteceu há 10 anos, quando eles correram apenas para tomar uma cerveja. Depois disso, todos os anos, novos amigos iam se juntando à dupla, que ao final de cada corrida, sentava para conversar e manter o clima de festa.





Em 2016, com patrocínio da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), a corrida foi oficializada e ganhou novos adeptos. Aproximadamente 400 pessoas participaram da competição, que hoje tornou-se uma prova Oficial do Calendário Esportivo do município de Niterói





. “A procura está grande, por isso já estamos no terceiro lote e contamos com 600 corredores esse ano. O retorno está sendo positivo. A corrida está bem planejada, contamos com bons parceiros e os participantes vão ficar bastante felizes”, contou o professor Eduardo Vianna, de 30 anos, que é um dos organizadores do evento.





Além da premiação, no fim da corrida os participantes serão recebidos por equipes dos patrocinadores, que vão oferecer serviços, e com food truks que vão garantir a confraternização final.





As inscrições podem ser feitas através do site www.saogarrafa.com. Mais informações, nos telefones: (21)99987-5830 (Rafinha)/ 98188-5550 (Igor)/ 98233-0377 (Dudu).