Atlético Carioca vence Ceres no 2º turno da Rio Copa

Na abertura do 2ª turno da Rio Copa, o Atlético Carioca recebeu, ontem, no clube Mauá, o Arte Brasil e Ceres, categorias Sub-15 e Sub-20, respectivamente. No primeiro jogo, as equipes não saíram do 0 a 0. Já no segundo duelo, os jovens alvinegros gonçalense venceram por 1 a 0.





Com alguns desfalques no Sub-15 alvinegro, o técnico Cici precisou mudar o esquema tático. Dentro de campo, o jogo foi truncado, com poucas chances de gol. O melhor lance foi nos minutos finais.





Após cruzamento, o CAC marcou gol, mas o árbitro anulou. Já no Sub-20, sob o comando de Uana Barros, os jovens do Atlético demostraram superioridade durante toda partida.





O gol saiu aos 20. Após receber passe na intermediária, Gabriel passou por dois marcadores e chutou de fora da área. A bola desviou na zaga adversária e enganou o goleiro do Ceres: 1 a 0 Atlético.





Nos instantes finais, o Ceres pressionou, mas o CAC conseguiu segurar a vantagem. Fim de jogo.