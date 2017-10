Com boa atuação de Conca, time goleia Itaboraí Profut

Em jogo-treino realizado na manhã de ontem, no CT Ninho do Urubu, o Rubro-Negro goleou o Itaboraí Profute por 7 a 2. O meia Conca que participou apenas da segunda fase do treinamento, acabou como o grande destaque do amistoso com duas assistências e muita movimentação.





Os gols da equipe rubro-negra foram marcados por Juan, Geuvânio (duas vezes, Felipe Vizeu, Matheus Sávio (com dois gols), e Mancuello.





O time escolhido por Reinaldo Rueda para iniciar o jogo-treino realizado foi formado por: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Juan e Renê; Rômulo, Mancuello e Everton Ribeiro; Berrío, Everton e Felipe Vizeu.





O treinador não pode contar com sete nomes considerados importantes no elenco rubro-negro: Diego, Thiago, Vinicius Júnior e Réver estão no departamento médico, enquanto Guerrero, Trauco e Cuéllar ficaram de fora por estarem defendendo suas seleções nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na segunda metade do treinamento, o técnico Rueda trocou todos os onze jogadores e passou a atuar com: Muralha; Rodinei, Matheus Thuler, Rafael Vaz e Pablo Maldini; Márcio Araújo, Arão e Conca; Gabriel, Geuvânio e Matheus Sávio. O jogo-treino de ontem serviu de preparação para o duelo diante Fluminense, que acontece próxima quinta-feira (12), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 39 pontos, o Rubro-Negro ocupa a sétima colocação na tabela do torneio nacional.