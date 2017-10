CAC têm resultados distintos

O Sub-13 do alvinegro gonçalense comemora o primeiro gol marcado no estádio “Marrentão”

Pela rodada do Campeonato Metropolitano (Série Prata), o Atlético Carioca foi até o estádio “Marrentão”, em Xerém, e disputou dois jogos contra o Duque de Caxias: categorias Sub-13 e Sub-14. No primeiro jogo, o alvinegro gonçalense venceu sem complicações por 4 a 2, gols de Lailson (3), e Raí. Já no segundo jogo, com muitos desfalques, a garotada não segurou os avanços do adversário e acabou perdendo pelo placar de 5 a 0.





Com algumas modificações na equipe Sub-13, o CAC, mesmo assim, mostrou bom padrão de jogo. Logo aos 10, após falta cobrada pela direita, a bola bateu na barreira e sobrou para Lailson, que chutou e abriu o placar: Cinco minutos depois , o Atlético ampliou. Raí recebeu passe na entrada da área e tocou de cobertura na saída do goleiro e fazer : 2 a 0 CAC. O Duque de Caxias diminuiu aos 28, após chute de longe, em que a bola encobriu o goleiro alvinegro: 2 a 1.





Mas com bom toque de bola, o CAC ampliou. Aos 34, depois de boa jogada pela direita, Lailson (de novo) chutou forte e o goleiro adversário aceitou: 3 a 1.

Na segunda etapa, o Atlético diminuiu o ritmo. A melhor jogada veio aos 16, com Thiago, que driblou dois na linha de fundo, e foi derrubado, sofrendo falta. Na cobrança levantada na área, o atacante mandou chute no travessão.





Mas aos 23, em outra arrancada de Lailson, o lateral tocou na saída do goleiro: 4 a 1. Nos minutos finais, o árbitro marcou pênalti para o Duque de Caxias. Na cobrança, o atacante converteu, dando números finais à partida. Fim de jogo e vitória do Atlético Carioca por 4 a 2.





Sub-14 - No segundo confronto, o jogo começou truncado e os gols só saíram na etapa final. Com melhor volume de jogo, os donos da casa abriram o placar aos 7 minutos. Em seguida, os gols foram saindo a cada erro individual da equipe. Com um a menos no campo perdeu jogador machucado), o Atlético Carioca não esboçou reação. Placar final: 5 a 0