Jair aponta erros que o time não pode cometer

O Glorioso venceu o Santos por 2 a 0, no último sábado, e ganhou confiança para a partida decisiva contra o Grêmio, pelas quartas de final da Libertadores, em Porto Alegre. No entanto, o técnico Jair Ventura ressaltou um ponto em que a equipe falhou contra o clube paulista, e precisa evoluir para o duelo no Sul.





“Nós tivemos muitas chances hoje e perdemos. No quatro contra dois, no três contra um, não fizemos. Lá, teremos que ser cirúrgicos”, pediu o comandante, relembrando também que o gol fora de casa pode fazer muita diferença, após o 0 a 0 no Rio: “Um gol pode abrir dois de vantagem”, finalizou. Com a vitória sobre os paulistas, o Alvinegro alcançou três vitórias seguidas e soma 37 pontos no Brasileirão, após vencer também Bahia e o rival Flamengo.





A partida que decidirá quem vai à semifinal da Libertadores acontece na quarta-feira (20), às 21h45. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Glorioso é no domingo (24), às 16 horas, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira (PR).