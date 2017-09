‘Esquadrão de Aço’ se complica na Série C

O resultado do jogo de ida para o Volta Redonda, nas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro não foi nada bom. O “Esquadrão de Aço” foi derrotado pelo Sampaio Corrêa (MA), por 1 a 0, no último sábado, em pleno Raulino de Oliveira.





A derrota, inclusive, encerrou a invencibilidade do Tricolor do Sul Fluminense como mandante na competição nacional.





Com esse resultado, o Voltaço tem a obrigação de vencer na volta por dois gols de diferença que garantirá o time do Rio de Janeiro na Série B em 2018. O segundo jogo está marcado para o próximo sábado (23), no Castelão (MA).