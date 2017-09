Deu rubro-negro carioca

A “Ilha do Urubu” recebeu, ontem à tarde, o duelo entre rubro-negros carioca e pernambucano. Os donos da casa venceram por 2 a 0, gols de Guerrero e Everton Ribeiro. Com o resultado, o Flamengo agora ocupa a 4ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos.





O Rubro-Negro iniciou a partida trocando passes no campo de ataque, mas a primeira chance de gol foi do Sport. Aos 5, Mena cobrou escanteio na área e Alex Muralha saiu do gol para socar a bola. Três minutos depois, o Fla abriu o placar. Trauco cruzou para a área, Magrão saiu mal do gol, rebateu a bola para o meio e Guerrero apenas completou para o fundo do gol. 1 a 0 Flamengo.



Aos 15, Guerrero quase fez o segundo. Diego cruzou a bola na área, o peruano chutou e a bola saiu ao lado do gol de Magrão.





O Sport trocava passes no campo de ataque, mas não levava perigo ao gol de Alex Muralha. A melhor chance veio aos 30, com Patrick que, dentro da área, chutou cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo. Nos minutos finais, Mena cobrou falta para o Sport e Pará fez o corte de cabeça. Na sobra, Raul Prata finalizou e Alex Muralha defendeu.





Na segunda etapa, o Sport voltou melhor e Rueda decidiu fazer algumas alterações na equipe. Mas aos 17, o time pernambucano perder Patrick, expulso após falta em Márcio Araújo.





Mesmo com um a menos, o Sport se lançou ao ataque. Aos 30, Mena cruzou para a área, Rogério chutou de primeira e a bola passou perto do gol. Cinco minutos depois, Wesley chutou e Alex Muralha caiu no canto direito para fazer boa defesa.





Mas aos 47, Orlando Berrío cruzou a bola na área e Éverton Ribeiro cabeceou no meio do gol para balançar as redes, dando números finais à parida: 2 a 0 Flamengo.