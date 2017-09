De virada, Tricolor perde para o Atlético-PR e cai para 11ª posição

O Tricolor foi até a Arena da Baixada enfrentar o Atlético-PR e foi derrotado por 3 a 1, de virada. Dourado marcou para o Fluminense no primeiro tempo, mas Felipe Gedoz, Sdcley e Jonathan marcaram na segunda etapa.





Com um minuto de jogo, Dourado aproveitou bobeada da defesa e chutou de longe. A bola passou perto do gol. Dois minutos depois, Nogueira lançou para o ataque do Flu, mas Thiago Heleno afastou. O Tricolor pressionou bastante no início.





A resposta do Atlético veio aos 15. Após o lançamento na área, a bola foi cortada parcialmente pela defesa do Flu e terminou em Pablo, que fez o recuo para o chute de Ribamar, que passou perto. O tempo foi passando e as equipes apresentaram poucas chances de gol. Nos instantes finais, Gedoz apareceu por trás da marcação da defesa tricolor, cabeceou, mas mandou para fora. Nos acréscimos, Henrique Dourado abriu o placar. Após escanteio cobrado por Scarpa, o camisa 9 cabeceou e fez: 1 a 0 Flu.





No segundo tempo, o “Furacão” foi ocupando o campo de ataque e empatou aos 12, com Felipe Gedoz em cobrança de falta. Depois de muito insistir, o Atlético conseguiu a virada aos 34 minutos. Sidcley deu assistência para Ribamar que tocou na saída de Júlio Cesár: 2 a 1 “Furacão”.





Nos minutos finais, o ex-Flu, Jonathan aproveitou o rebote de Júlio César e fez o terceiro, de pé esquerdo, após jogada de Rossetto. E foi só. Com o resultado, o Flu caiu para 11ª colocação, com 31 pontos.