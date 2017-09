Com ‘mãozinha’ da arbitragem

O meia Nenê bem que tentou, mas não conseguiu evitar a derrota do Vasco em São Paulo

O “Gigante da Colina” visitou, ontem à tarde, o líder Corinthians, na Arena do clube paulista e foi derrotado por 1 a 0. Com gol irregular de Jô, que usou o braço para completar cruzamento de Marquinhos Gabriel, o “Timão” disparou na liderança, enquanto o Vasco caiu de oitavo para o nono lugar na tabela, com 31 pontos.





Atuando longe de seus domínios, o Cruzmaltino marcou presença na área do “Timão” logo no segundo minuto de partida. Mateus Vital enfiou na área para Madson, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 25, o Corinthians começou a dominar. Rodriguinho perdeu chance inacreditável de cabeça após cruzamento na medida de Romero.





Dez minutos depois, o Vasco encontrou uma boa oportunidade no contra-ataque. Nenê avançou e arriscou um belo chute de fora da área. A bola passou à esquerda de Cássio. Veio a segunda etapa e Corinthians voltou a pressionar. O Vasco, por sua vez, se fechou e tentou alguns contra-ataques, o que não aconteceu. Cássio, inclusive, assistiu à partida praticamente da sua intermediária, já que o adversário não ficava com a bola.





O placar parecia que não ia ser alterado, até que Marquinhos Gabriel, que havia entrado pouco antes no lugar de Jadson, fez linda jogada pela esquerda e cruzou. Jô, com o braço, mandou para o fundo da rede para delírio da torcida. Os jogadores vascaínos reclamaram muito com a arbitragem, mas o gol irregular foi validado.





Com o gol sofrido, o Vasco foi ao ataque, mas só levou perigo novamente em chute de fora da área de Nenê. O Corinthians buscou os contragolpes e quase chegou ao segundo gol com Jô, que parou em Martín Silva. Ainda teve tempo para o Cruzmaltino tentar a pressão final, mas sem sucesso. E foi só. Fim de jogo e o Vasco sofreu derrota polêmica no estádio Itaquerão.