Thiago fratura o punho

A dúvida sobre quem será o goleiro rubro-negro na final da Copa do Brasil pode ter chegado ao fim, mas da pior forma possível. Foi constatada uma fratura no punho esquerdo do goleiro Thiago, que reclamou de dores após o treino de ontem à tarde, no CT “Ninho do Urubu”.





A informação foi dada pelo chefe do departamento médico do clube, Márcio Tannure. Ele confirmou a fratura no osso e, segundo o médico, o tratamento deve ser conservador, mas existe a opção de uma cirurgia. “Inicialmente vamos tratá-lo de maneira conservadora, vamos avaliar a evolução não descartando uma cirurgia se não tiver o resultado que a gente espera”, disse Tannure.





Thiago foi titular no primeiro jogo da decisão contra o Cruzeiro, que terminou com o empate em 1 a 1. Após a falha no gol de empate, a titularidade do goleiro foi questionada para o jogo de volta, marcado para o dia 27, em Belo Horizonte. Sem Diego Alves, que não está inscrito na competição, a única opção deve ser usar Muralha como titular.





Confronto - O Flamengo encara o Sport, hoje, às 16 horas, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Urubu. O técnico Reinaldo Rueda não revelou se irá escalar Diego Alves, que foi titular contra a Chapecoense, pela Sul-Americana, ou dará ritmo à Muralha.





Com isso, a provável escalação do Rubro-Negro será: Diego (Muralha), Rodnei, Réver, Juan e Renê; Cuellar, Willian Arão, Diego, Vinicius Junior (Everton Ribeiro) e Orlando Berrío; Paolo Guerrero. Com 35 pontos conquistados, o Flamengo ocupa a 5ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.