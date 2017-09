Com desfalques, time enfrenta o ‘Furacão’ na Arena da Baixada

Com a presença dos titulares na vitória sobre a LDU, do Equador, na última quinta-feira, o elenco tricolor fez, ontem de manhã, no CT Pedro Antonio, a última atividade antes da partida diante do Atlético-PR, hoje, às 16h, na Arena da Baixada (PR).





Após um rápido trabalho físico, os jogadores foram divididos em dois grupos pelo técnico Abel Braga, que comandou um treino técnico, em campo reduzido, por cerca de uma hora. No fim da atividade, a delegação tricolor seguiu para Curitiba.





“Abelão” tem alguns problemas, principalmente no setor defensivo. Sem os titulares Henrique e Renato Chaves, entregues ao departamento médico, a equipe ainda não tem o lateral direito Lucas, suspenso por receber três cartões amarelos.





A provável escalação do Tricolor das Laranjeiras será: Julio César, Renato, Frazan, Nogueira e Marlon; Marlon Freitas (Sornoza), Douglas e Wendel; Gustavo Scarpa, Wellington Silva e Henrique Dourado. Com bom retrospecto fora de casa neste Brasileiro, só tendo perdido duas vezes como visitante até o momento, o Fluminense tenta a oitava vitória na competição. O time soma 31 pontos e inicia esta 24ª rodada na décima posição.