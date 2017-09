Zé Ricardo não confirma equipe que encara o líder

Zé Ricardo preferiu não revelar escalaçao do vasco

O técnico Zé Ricardo comandou, ontem, em São Januário, mais um treino de preparação para o jogo contra o Corinthians, hoje, às 16h, na Arena do clube paulista. Após a atividade, o treinador preferiu não confirmar a entrada de Gilberto no meio de campo como volante e disse que também observou Escudero e Bruno Paulista.





Em relação ao time que venceu o Grêmio, provavelmente serão duas alterações. Jean volta após cumprir suspensão e entra na vaga de Wellington. Quanto ao Gilberto, tem a vantagem de já ter atuado nesta posição na Itália.





“Conversei com o Gilberto, vi vídeos da época da Fiorentina. Tem muita força. Aproveitar o bom momento do Madson também. A expectativa é de que o Gilberto tenha força. Não é definitivo, seria a primeira oportunidade dele nessa posição, em um jogo difícil. Vamos definir até a hora do jogo. Testamos outras opções”, disse o treinador. A provável escalação: Martín, Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Gilberto, Mateus, Wagner e Nenê; Andrés Rios.

Com 31 pontos, o Vasco ocupa a 8ª posição.