Jovem promessa renova vínculo por mais dois anos

O atacante Ezequiel, de 19 anos, assinou, na última quarta-feira, o primeiro contrato profissional com o Botafogo. Ainda competindo pelo time de juniores, ele já treinou com o elenco principal este ano. O novo vínculo vai até o fim de 2019.





Com multa rescisória estipulada em R$ 16 milhões, o jovem já participou de treinos comandados por Jair, mas ainda não fez a estreia pelos profissionais. Recentemente foi relacionado para os dois jogos contra o Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil.







Ezequiel começou a ganhar destaque na equipe sub-17 e é uma das promessas do clube. Atualmente no elenco alvinegro são vários os garotos da base utilizados com regularidade, como Igor Rabello, Fernandes, Matheus Fernandes e Tanque.