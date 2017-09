Niterói recebe 1ª edição da Meia Maratona na cidade

O município de Niterói recebe, neste domino (17), às 7h, a 1ª edição da “Meia Maratona de Niterói”. A prova será disputada nas categorias 21k e 5k (corrida e caminhada) feminina e masculina, além de kids (de 50 a 400 metros).





A largada e a chegada da competição serão no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro. O percurso da disputa de 21k será em importantes pontos da cidade, como: o Forte Gragoatá, Boa Viagem, Estrada Fróes e Catamarã Charitas, onde acontece o retorno. Já o trajeto da prova de 5k passará pelo Centro e por São Domingos, onde os competidores retornarão no Forte Gragoatá e seguirão para a linha de chegada. A 1ª Meia Maratona de Niterói é uma realização da 3A Eventos, empresa liderada pelos triatletas Armando Barcellos, Karen Casalini e Tamia Casalini.





“Nosso objetivo é realizar eventos diferenciados para suprir a necessidade de Niterói na realização de grandes eventos, além de incentivar adultos e crianças á se envolverem com o esporte e a cultura. Queremos trazer para a cidade atletas de outros municípios, outros estados”, explicou Armando.