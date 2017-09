Alvinegro foca em mais um triunfo na Rio Copa

Mais uma rodada para os jovens do Clube Atlético Carioca na Rio Copa Sub-20 se aproxima. Desta vez, o alvinegro gonçalense enfrenta, na próxima terça-feira (19), o Queimados. O confronto será às 10h, no Campo do Cordeiro, em Santa Isabel.





Vindo de uma vitória na última rodada sobre o Barra FC, o CAC busca mais um triunfo para dar sequência na boa fase na competição e no bom trabalho do técnico Uana Barros. A equipe soma quatro pontos, com um empate e uma vitória, todos fora de casa.





“Estamos focados em mais um resultado positivo diante de uma grande equipe. À princípio, não vou realizar mudanças, mas a definição final sairá no último treino às vésperas do confronto”, afirmou o técnico Uana Barros.