'Mistão' contra o 'peixe'

Carli vê motivação por G-6 e promete time alternativo aguerrido contra o Santos, hoje, no Niltão





Em meio a disputa por uma vaga na semifinal da Copa Libertadores, o Glorioso entra em campo, hoje, às 19h, contra o Santos, no Engenhão. Com boa campanha no Brasileiro, na 7ª colocação e a um passo de entrar no G-6, o técnico Jair ventura decidiu escalar um time alternativo. Com promessa de grande jogo, o zagueiro e capitão Carli também prometeu uma equipe aguerrida contra o “Peixe”.





“Sem dúvida, pensar no G-6 nos dá uma motivação e isso é muito bom, né. O Brasileiro é muito importante e não podemos dar mole. O Jair vai decidir o melhor para a equipe para que possamos continuar nessa briga pelo G-6. Na verdade, é difícil se concentrar com a Libertadores no meio do caminho, mas somos profissionais e sabemos que teremos um jogo importante contra o Santos, e vamos entrar para somar mais três pontos”, afirmou o defensor argentino.





Como Jair Ventura decidiu escalar time misto, peças como o goleiro Jéfferson, o lateral-direito Luis Ricardo, o zagueiro Marcelo, o meia Marcos Vinícius e o atacante Guilherme devem começar jogando. O lateral-esquerdo Víctor Luís, considerado titular e que não enfrentou o Grêmio por estar suspenso, também retorna.





Sendo assim, a provável escalação do Glorioso será: Jefferson, Luiz Ricardo, Marcelo, Emerson e Victor Luis. Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso, Marcos Vinicius e Leonardo Valência; Rodrigo Pimpão e Guilherme.





Por conta do desgaste físico, o técnico Levir Culpi também vai poupar a equipe, hoje à noite, contra o Glorioso. Nomes como Lucas Veríssimo, Victor Ferraz, Lucas Lima, Copete e Ricardo Oliveira, não entram em campo.





Planejamento - A diretoria do Botafogo já planeja 2018. Nomes em pauta para as próximas renovações são os do centroavante Roger e do volante Dudu Cearense.





A conversa com a dupla, por ora, é inicial, e existe interesse de ambos pela permanência.