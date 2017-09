Clima muito bom na ‘Colina’

Técnico Zé Ricardo exalta ambiente favorável em São Januário após sua chegada





Próximo de finalizar a preparação para a partida diante do Corinthians, a equipe cruzmaltina trabalhou forte no gramado principal de São Januário, ontem à tarde. O clima de otimismo, diante dos dois últimos resultados positivos construídos pelo grupo, é mantido. Entretanto, o técnico Zé Ricardo pede cautela para o próximo passo na competição nacional, diante de um adversário perigoso.





“Esperamos um jogo difícil. Estamos entrando em um momento decisivo da competição, todo mundo está querendo alcançar seus objetivos, e jogar na casa do Corinthians é sempre complicado. Vamos traçar nossas metas, esperando para executar da melhor maneira possível, com todos os nossos esforços. O Corinthians tem oscilado pouco, a equipe deles continua muito forte. Temos que estar concentrados”, analisou.





A partida amanhã, na casa da equipe paulista, será a segunda em que Zé Ricardo comandará o “Gigante da Colina”. Apesar do pouco tempo treinando o time de São Januário, o técnico afirma encontrar um bom espaço para implantar suas ideias no elenco.





Acredito muito que a gente só consegue extrair o máximo de cada funcionário, de cada atleta, quando temos um ambiente propício para que isso aconteça. As cobranças existem, mas são feitas da melhor maneira possível para que prevaleça um clima agradável. Quem está de parabéns é o grupo, porque entenderam o trabalho, finalizou Zé Ricardo.





Diferente do que fez antes da partida contra o Grêmio, o treinador não confirmou a equipe que enfrenta o “Timão”, neste domingo. A maior dúvida é qual será o volante ao lado de Jean. Durante a semana o Zé Ricardo fez testes com Gilberto atuando no setor, mas disse que ainda não definiu se ele começa como titular.





Com 31 pontos, o Vasco ocupa a 8ª posição no Brasileirão.