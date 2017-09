Diego celebra convocação para a seleção brasileira: ‘motivação extra’

O treino do Rubro-Negro na manhã de ontem, foi especial para Diego. Após o atividade que deu início à preparação para o confronto diante do Sport, pelo Campeonato Brasileiro, o meia soube que o técnico Tite o incluiu na lista de convocados para os jogos da seleção contra Bolívia e Chile nos dias 5 e 10 de outubro, respectivamente.





Segundo o craque, o sentimento é o melhor possível. Ao falar sobre a nova oportunidade de defender seu país em uma competição internacional, Diego relembra sua primeira chance de vestir a camisa amarelinha, com apenas 17 anos.





“Sem dúvida nenhuma estou muito feliz. A sensação é parecida com a minha primeira convocação para a seleção brasileira, com 17 anos. Nunca escondi de ninguém meu grande objetivo que é o de estar na seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Estar presente nessa lista significa momentaneamente um objetivo alcançado”, disse, dando ênfase também ao trabalho realizado no clube. “Esse objetivo se alcança com muito trabalho coletivo, que acaba me alavancando”, completou.





Diego e os demais do elenco voltam aos treinos, na manhã de hoje, no CT Ninho do Urubu. O jogo contra o Sport está marcado para às 16h, na Ilha do Urubu. Com 35 pontos, o Fla ocupa a 5ª posição na tabela do Brasileiro.





Dúvida - O meia-atacante Everton tem situação complicada para a final da Copa do Brasil, marcada para 27, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Exame apontou lesão de grau 2 na panturrilha direita do camisa 22.