Após bom 2016, Walber vai defender o Luziânia, em Brasília

21/12/2016 às 21:08h Enviado por: Rene Santos

Walber vai atuar no Luziânia, de Brasília Foto: Assessoria de comunicação São Gonçalo Esporte Clube

Com a grande temporada em 2016, estava bem claro que os jogadores do São Gonçalo EC estariam na mira de diversos clubes, sejam do Rio de Janeiro ou de fora do estado.

Após Joseph e Wellington Batista se apresentarem à Cabofriense, para a disputa da Série A do Campeonato Carioca, foi a vez de Walber, de 23 anos, se despedir do Azul e Branco, mas também por empréstimo.

Com contrato até dezembro de 2017, o camisa 10 do Mais Querido viaja no dia 03 de janeiro e vai defender o Luziânia até o dia 18 de maio. Atual campeão do Campeonato Brasiliense, a equipe vai disputar a Copa do Brasil, na qual vai enfrentar o Vitória-BA, a Copa Verde, competição destinada a equipes do centro-oeste e norte do Brasil, e o Campeonato Brasileiro da Série D.

Com a camisa do São Gonçalo Esporte Clube em 2016, Walber disputou 22 jogos e anotou dois gols, fora inúmeras assistências.

Fonte: Assessoria de comunicação São Gonçalo Esporte Clube