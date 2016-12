Candidatura confirmada

21/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Eurico Miranda comentou sobre investimentos no futebol em 2017, ontem em entrevista coletiva Foto: Divulgação

O presidente cruzmaltino, Eurico Miranda, concedeu entrevista coletiva, ontem à tarde, em São Januário, para realizar um balanço financeiro de sua gestão. Além das tabelas apresentadas, o mandatário anunciou que concorrerá à presidência do clube novamente em 2017, quando termina seu mandato de três anos e garantiu um presente para a torcida antes do Natal.



“Não quero nem saber de quem tenho apoio. Eu vou (concorrer à eleição) para acabar com especulação. E para, inclusive, os não satisfeitos se apresentarem. Vou deixar um quadro muito melhor do que recebi. O orçamento vai ser aprovado agora, e só para o futebol são R$ 200 milhões. O Vasco vai brigar nas cabeças, com certeza”, disse Eurico.

Sobre a gestão anterior a sua, Eurico afirmou que Roberto Dinamite deixou o clube em situação crítica e apontou melhorias estruturais, como a construção do Centro de Recuperação (Caprres) e do campo anexo de São Januário, onde os jogadores realizam os treinos diários.

Dentro de campo, o elenco cruzmaltino retorna das férias no dia 2 de janeiro, quando começa a pré-temporada em São Januário visando à disputa da Florida Cup, dia 15, nos Estados Unidos.